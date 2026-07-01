佛得角公务车全用比亚迪电动车

2026美加墨世界杯足球赛中，非洲球队佛得角表现出色，成为全球焦点。自此，外界才发现佛得角与中国关系密切。有内地传媒报道， 当地公务用车已全面属中国汽车品牌比亚迪电动车。

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第一财经报道，日前，佛得角驻华大使阿林多·多罗萨里奥在郑州接受访问时表示：「佛得角政府的所有公务车都是比亚迪品牌的，都是比亚迪生产的电动汽车。我们也有企业在销售比亚迪等中国汽车。」

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据悉，非洲岛国佛得角总人口不足60万。中国汽车流通协会数据显示，2021年中国汽车出口进入高速增长期。2021年至2025年，中国累计新车出口量（近似保有量）分区域占比中，非洲占比为8.6%。2025年，中国新车出口前15名的国家中，非洲国家阿尔及利亚出口量达17.7万辆，同比增速超过42倍。



较早前，有报道指，佛得角队中40岁门将禾仙夏战靴原来产自中国「波鞋之都」福建莆田。此外，该国普拉亚国家体育场是于2013年由中国援建。