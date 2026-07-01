欧盟正式征收3欧元包裹费 针对Shein及Temu等平价产品涌入

为遏止Shein及Temu等中国跨境电商平台的廉价商品大量涌入。欧盟自周三（1日）开始，正式对进口至欧盟的低价值电商包裹征收每件3欧元（约27港元）的附加费用。

《路透社》报道，是次新增的收费标准将按包裹内商品的「海关分类类别」来计算。若单一包裹内包含三种不同类别的商品，将被累计征收9欧元（约81港元）；若包裹内仅含单一类别的多件商品（例如全为连衣裙或全为玩具），则只需缴付3欧元。

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去年电商免包裹达58亿件

此举被外界视为欧盟收紧对低价跨境电商监管的关键一步。欧盟针对低价值进口商品的免税政策已实施数十年，其中「150欧元以下免税」的门槛自2008年沿用至今。然而，近年受惠于该待遇的电商包裹数量呈现爆炸性增长，由2022年的14亿件急增至2025年的58亿件。相关平台借此免税政策以极低价格迅速抢占市场份额，引发欧洲本土零售商及政策制定者对市场「不公平竞争」的强烈担忧。

无独有偶，作为这类平台最大海外市场的美国，早于去年五月已率先取消针对中国进口商品的小额包裹关税豁免待遇，并于同年八月底将限制措施扩大至涵盖所有进口商品。

2028年落实全新关税制度

报道补充指出，目前的「3欧元小包裹税」仅属过渡性安排。按照欧盟的长远规划，全新的欧盟海关管理局将于2028年7月1日正式投入运作，届时现行的收费机制将被全面废除，并由按商品类别征收的全新关税制度所取代。