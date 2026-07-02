泰山135公里刀片铁丝网防「驴支」被斥毁生态 景区：已设生物迁徙通道

内地的户外活动爱好者及网民，近日热烈讨论山东泰山景区，遭总长135公里刀片铁丝网重重包围的话题。官方指，新设备是防止火灾及拦阻擅入未开发区的爬山客，但民众则质疑，劳民伤财在野外设下「铜墙铁壁」，是为防止逃票，却牺牲了天然风景和危及野生动物。泰山景区昨回应称，对舆情高度重视，相关阻隔设施已预留农事生产、生物迁徙通道，下一步会深入调研论证。

涉资2519万元人民币

综合内媒报道，常见于监狱、边境线或军事重地的刀片铁丝网，如今却在山东济南与泰安交界的泰山景区周边，由两层的蛇笼状刀片铁丝网组成的隔离带，延伸达135公里，将泰山景区全面包围，涉资2519万元人民币。



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官方指，刀片铁丝网是2022年起作为「天罗、地网、水盾、人哨」立体防控体系的一部份，作用是防火、防野爬，避免越来越多野爬民众擅自闯入景区范围，造成人身安全及带来火源风险。

不过，刀片铁丝网围封泰山的景像在网上近日疯传后，山友及网民一致狠批措施是官僚懒政，以「一堵了之」的伤害性措施处理问题，却付出天然景观被破坏，野生动物断绝去路和杀伤的代价，严重破坏生态。

「泰山几千年来都是老百姓的山，这几年却用刀片铁丝网圈起来了。」泰安市民张先生对内地大象新闻表示，「防火可以理解，但用边境线的标准来围山，是不是用力过猛了？」

网民批评，「万一有山火，救援人员怎么过？」、「这种破坏生态环境的行为，可以导致把双世遗取消吗？」、「防火，防虫这四个字真把我看笑了」、「什么时候，泰山是他们一家的了」、「破坏了生态，，动物怎么活动？」、「那全国的名山大川都圈起来？算了，还是把人圈起来更有可行性」、「太下作了，泰山成了啥了，这简直是自古以来从未有过的『壮举』啊」、「历经几千年都不化钱的地方，到了某些人手里就变成私人领地了」。



面对舆论争议，泰山景区管理部门昨回复称，设立阻隔设施全部分布在非开放区与非游览区的重要入口地段，并预留了农事生产、生物迁徙通道和大量健身休闲免费开放区域，主要目的是为确保防火安全和生态安全，尤其是驴友的生命安全等，与正常的游览路线不交叉不重叠。对于提出的问题和建议，泰山景区管理部门高度重视，下一步会深入调研论证。



