泰山遭135公里刀片铁丝网围封 景区指防野爬网民斥毁生态

内地的户外活动爱好者及网民，近日热烈讨论山东泰山景区，遭总长135公里刀片铁丝网重重包围的话题。官方指，新设备是防止火灾及拦阻擅入未开发区的爬山客，但民众则质疑，劳民伤财在野外设下「铜墙铁壁」，是为防止逃票，却牺牲了天然风景和危及野生动物。

挨轰后7月10日前完成拆除

综合内媒报道，常见于监狱、边境线或军事重地的刀片铁丝网，如今却在山东济南与泰安交界的泰山景区周边，由两层的蛇笼状刀片铁丝网组成的隔离带，延伸达135公里，将泰山景区全面包围，涉资2519万元人民币。



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官方指，刀片铁丝网是2022年起作为「天罗、地网、水盾、人哨」立体防控体系的一部份，作用是防火、防野爬，避免越来越多野爬民众擅自闯入景区范围，造成人身安全及带来火源风险。

不过，刀片铁丝网围封泰山的景像在网上近日疯传后，山友及网民一致狠批措施是官僚懒政，以「一堵了之」的伤害性措施处理问题，却付出天然景观被破坏，野生动物断绝去路和杀伤的代价，严重破坏生态。