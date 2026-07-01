涉非法出口稀土︱两名富士电机日籍员工正式被逮捕 面临最长7个月拘押
更新时间：14:10 2026-07-01 HKT
发布时间：14:10 2026-07-01 HKT
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日本共同社引述多名知情人士于今日（1日）透露，关于日本企业富士电机集团两名日籍员工，于今年五月因涉嫌触犯「走私国家禁止进出口的货物罪」在辽宁大连被拘留一事，当地海关机构已于六月中下旬对两人实施正式逮捕。这意味著涉案两人将无可避免地要接受长期拘押 。
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报道指，内地海关机构认为，两名被告涉嫌试图将内置稀土磁体的摩打（马达）等产品，以可拆卸的状态进行组装并申报出口。有关部门高度怀疑，两人的真实意图是在产品出口至境外后，再将其拆卸并非法取出其中的稀土磁体，企图规避中国对日本实施的稀土出口管制。
日本政府披露的资料显示，涉案两名日籍员工是因「同一宗案件」，分别于5月18日及25日被大连海关拘留。根据内地刑事诉讼司法程序，执法部门在拘留涉案人后的37天内，必须作出是否正式逮捕的决定；而一旦被正式逮捕，从逮捕后至检察机关审查并决定是否起诉为止，嫌疑人最长可被拘押达7个月。
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