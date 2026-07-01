广西女护士被举报卖淫遭炒鱿 聊天纪录：给我500哦，我去开房

广西有一名女护士被人举报卖淫，聊天纪录显示女护士向银行经理索款及开房，医院以「生活作风不正当」为由将其解雇。女护士不服提告，获法院判胜诉，医院要赔偿逾11万人民币。

院方被指无卖淫执法权

据《中国裁判文书网》近日披露，广西贺州某医院一名任职11年11个月的神经外科女护士叶某，2025年5月被人向院方举报，指她与桂林银行经理黄某的男子，进行非法性交易。

法院指医院没有认定非法性交易的执法权。

举报者提供的微信聊天的内容：黄某：那开个房等我？叶某：转钱给我，就可以。黄某遂转账给叶某。叶某：我没钱了，等会再给我500哦，我现在去开房。叶某接收了黄某的微信转账。

医院之后以叶某涉嫌非法性交易，生活作风不正当，将其解雇。叶某提告医院，经一审，法院认为院方没有认定非法性交易的执法权；聊天纪录不能证实叶某卖淫，亦可以是恋人之间的对话；叶某的私人生活，未有影响医院声誉，不存在严重违反用人单位的规章制度的行为等，判院方要向叶某赔偿117032.88元。

医院不服，称其未报警是出于对医院声誉及叶某名声的考虑，提起上诉。

二审法院认为，一审认定案件是违法解除劳动合同并无不当，驳回上诉，维持原判。