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建党105周年︱习近平：清除一切损害党先进性 侵蚀党健康因素

即时中国
更新时间：12:29 2026-07-01 HKT
发布时间：12:29 2026-07-01 HKT

中国共产党成立105周年大会上，中共总书记习近平发表重要讲话，斗争与反腐是当中重点，他强调，必须清除一切损害党的先进性和纯洁性的因素，以自我革命精神完善自己；面对敌人，无论对方如何强大，也要毫不畏缩。

要敢于斗争 善于斗争

习近平在讲话中指出，中共能能够在105年奋斗中不断铸就辉煌，得到历史和人民的选择，在于中共具有其他政党和政治力量无可比拟的优秀特质。

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他表示，中共在马克思主义下，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，善于在实践中检验和发展真理，不断以新的理论指导新的实践，确保党和人民事业沿著正确方向前进。

习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社
习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社
习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社
习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社
习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社
习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社
习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社
习近平在建党105周年大会上，强调要清除一切损害党先进性和侵蚀党健康的因素。路透社

习近平又指，中共一直顺应发展潮流，清醒把握中国国情和时代主题，积极识变应变求变，始终走在时代前列。

习近平强调，要敢于善于斗争，始终保持必胜信心。无论敌人如何强大、道路如何艰险、挑战如何严峻，总是毫不畏惧、绝不退缩。

须保持强烈忧患意识

对于党的未来发展，习近平指要清醒认识到打铁必须自身硬，善于以时代发展要求审视自己、以强烈忧患意识警醒自己、以自我革命精神完善自己，高度重视自身建设，坚决清除一切损害党的先进性和纯洁性的因素、清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒。

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习近平指出，目前世界进入新的动荡变革期，人类又一次站在何去何从的十字路口。中共更必须持之以恒推进全面从严治党。落实新时代党的建设总要求，著眼于提高党的长期执政能力、保持党的先进性和纯洁性，确保党在新时代坚持和发展中国特色社会主义的历史处理程序中，始终成为坚强领导核心。

他又指，强国必须强军，新征程上，必须全面推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快把军队建设成世界一流劲旅，为捍卫国家主权，维护世界和平作出更大贡献。

 

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