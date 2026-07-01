深圳湾口岸︱今起可「刷脸」过关 跨境司机免落车平视镜头即放行

深圳出入境边防检查总站今日（7月1日）发布公告，为持续创新通关查验模式，报经中华人民共和国出入境管理局批准，即日起在深圳湾口岸实施跨境车辆驾驶员「刷脸」智能通关便利措施。

无需出示实体证件

自2026年7月1日起，持有效往来港澳通行证和多次有效逗留、探亲、商务、人才、其他类赴港签注的内地居民，以及持有效港澳居民来往内地通行证（含非中国籍）、5年有效台湾居民来往大陆通行证的港澳台居民，已在边检机关办理粤港澳跨境车辆准驾批文信息备案且同意边检机关采集核验其面相、指纹等信息的，驾驶车辆经深圳湾口岸出入境时，可选择使用边检现场跨境车辆驾驶员「刷脸」智能通道通行，无需出示实体出入境证件。持其他类型出入境证件的跨境车辆驾驶员，仍需持用本人有效出入境证件接受出入境边防检查。

粤港澳跨境车辆驾驶员驾车到达跨境车辆驾驶员「刷脸」智能通道后，无需下车，在驾驶室内平视通道信息采集箱的摄像头，按照屏幕显示内容，核对本人身份信息，并根据提示注视摄像头、核验指纹、面相等生物特征信息，核验无误后通道标识显示为允许通行状态，即完成边检通关查验手续。如遇问题，可随时向口岸现场执勤的移民管理警察寻求帮助。

多个关口已广泛应用「刷脸」

目前，深圳边检总站在皇岗、福田、罗湖、深圳湾、莲塘、文锦渡口岸旅检场地广泛应用「刷脸」智能通关的基础上，持续加强技术创新研发，加大新型查验设备投入力度，报经中华人民共和国出入境管理局同意，部署深圳湾口岸有序应用跨境车辆驾驶员「刷脸」智能通关便利措施。

所有往来内地和港澳地区的出入境人员应依法随身携带本人有效出入境证件。如遇问题可以通过12367服务热线咨询。