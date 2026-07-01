建党105周年︱习近平：提升港澳依法治理效能 促进经济社会发展

中共中央总书记习近平今日（1日）上午在庆祝中国共产党成立105周年大会发表讲话，提到港澳时，他强调要「提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，支持港澳更好融入和服务国家发展大局。」

团结广大台胞推进统一

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习近平说：「促进香港、澳门长期繁荣稳定，是中华民族伟大复兴的内在要求。新征程上，我们要全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，支持港澳更好融入和服务国家发展大局。」

对于两岸，他说：解决台湾问题、实现祖国完全统一，是我们党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。我们要深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和「九二共识」，团结广大台湾同胞，深化两岸交流合作和融合发展，坚决打击「台独」分裂势力，反对外部势力干涉，坚定推进祖国统一大业。