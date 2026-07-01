中国观察：天宫短片藏彩蛋 黎家盈成就解锁

黎家盈进驻太空站逾月，航天工程办公室每逢周日都会通过微博发放神舟二十三号乘组在天宫的生活片段。由于黎家盈是香港首名太空人，特别受到关注，许多港媒每逢周日上午就会更新她的最新状况，用「太空网红」来形容她，并不为过。

还原太空人不为人知一面

官方发放的最新影片看到3名航天员状态越来越好，完成了一个接一个任务及实验，例如太空烤南瓜等。大家惊觉原来太空餐已经不是以往印象中的罐头食物或能量啫喱，而是能够食到健康又美味的原型食物。影片最后部分有约两秒镜头被不少人所忽略，就是黎家盈在太空站内，用洗发泡沫洗头，这幕确实比较少见。

走进微重力太空站，地心引力彻底失灵，黎家盈的长发失去牵制，根根竖起飘在空中，曾被网友形象化称为「冲天马尾」。地面随意开水龙头冲洗的快乐，在天宫完全不存在。一是太空水资源弥足珍贵，每一滴水都来之不易。二是水珠一旦脱离控制四处乱飞，渗进仪器缝隙就可能威胁太空站的设备安全，因此洗头全程容不得有半点马虎。



相关新闻：神舟二十三号︱港产太空人黎家盈上天一个月 与乘组太空叹烤南瓜︱有片

根据天文爱好者拆解，第一步，黎家盈要挤出专用太空洗发泡沫，细心均匀抹满飘散的长发，轻轻揉搓溶解油脂，全程要控制住泡沫不随意飘走；第二步，捏紧清水袋，少量多次润湿发丝，时刻伸手接住逃窜的水珠；第三步戴上吸水洗发手套，反复按压吸附头发残留水分；最后裹上加热干发帽，彻底烘干长发，每个动作都需要极强协调力与耐心。

这短短两秒的洗头画面，没有酷炫的科学实验吸睛，却真实还原太空人不为人知的日常。放下头顶的光环，载荷专家站著洗头的画面，既真实又可爱。原来普通的日常小事放到万里星空都变成挑战，黎家盈和其他中国航天员一样，正用细心与坚持，完成一桩桩「高难度小任务」，为人类长驻太空累积点滴经验，并为中国航天史卷添上更多色彩。

纪晓华