世纪热浪︱中国冷气机炒至逾2万港元 菜鸟欧洲出库量增18倍

热浪席卷欧洲，多地出现移动冷气机抢购潮，中国冷气机从900欧罗（约8042港元）炒至2679欧罗（约23939港元）。物流企业菜鸟表示，今年6月其欧洲仓库的移动空调出库单量暴增近18倍，其中英、德、波兰领涨，连冷气机挡风板等配件出库单量也增长12倍。

「即插即用」适合欧洲老式建筑

新浪科技报道，欧洲空调普及率仅20%，传统分体式冷气机安装需打孔、费用高昂且等待漫长，但中国产移动冷气机「即插即用」，完美适配欧洲老式建筑与出租房场景，在当下高温天气频卖断货。有卖家表示：「我们5月备货在仓的几百件库存已经卖完了，现在正在加急空运一批货到菜鸟英国仓。」



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目前，菜鸟在欧洲的28个海外仓，已持续面向空调企业开放仓容，并开通隔日达配送，全力确保空调等制冷设备的配送。

高温天气持续，冷气机、电扇等降温设备价格飙升。央视报道，有欧洲网友为了买一台中国冷气，花了两天在全欧盟范围内寻找，最后「跑了200公里才买到最后一台，价格还涨了100欧罗（约893港元）」。美的PortaSplit便携分体空调原价在699至900欧罗之间，在二级市场被转售至高达2679欧罗。

英国有华人反映，去年200多元人民币的同款风扇今年涨至700多元，且需等到7月底至9月初才有现货。