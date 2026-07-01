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假记者混入香港家居展 央视发声明批侵权

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更新时间：08:34 2026-07-01 HKT
发布时间：08:34 2026-07-01 HKT

湾仔会展中心近日举办「香港家居博览」，竟出现「假央视」记者采访队混入，有参展商险上当受骗。央视《老故事频道》昨日严正声明，近日有人冒用频道名义，在香港进行违法宣传和招商活动，已涉嫌侵权。

采访团队全部都是演员

身兼网红装修师傅及深德设计公司负责人梁仁健（梁师傅）发帖称，上周四（25日）在「香港家居博览」首日，有自称「央视记者」的团队走入他们的展位进行采访。相关记者身穿斯文白恤衫，胸前挂着「记者证」，手持咪高峰，看上去非常专业。

梁师傅发帖讲述遭假央视记者行骗经过。Threads@stinteriorhk
梁师傅发帖讲述遭假央视记者行骗经过。Threads@stinteriorhk
梁师傅发帖讲述遭假央视记者行骗经过。Threads@stinteriorhk
梁师傅发帖讲述遭假央视记者行骗经过。Threads@stinteriorhk

访问完结后，对方突然邀请梁师傅去深圳福田做企业专访，在对方传来的访问提纲中，出现「诚信企业家大会候选名单」字眼，令他心生疑虑。

据悉，这是近期流行的「冒充央视」诈骗套路。这类骗案表面上会安排「主播」访问、邀请事主到高级酒店进行采访，甚至颁发名衔，但实际上采访团队全部都是演员，目的是威逼利诱事主签下几万甚至几十万的「天价宣传合约」，或者要求购买假牌匾。不少参展商纷纷留言称，曾见过这班「假央视」记者，骗徒踪迹已遍及会展、亚博等多个本港展览会。

央视《老故事频道》昨日发声明称，频道从未在香港、澳门、台湾及海外进行项目运营和宣传，相关冒用人员已经涉嫌侵犯注册商标专有权、涉嫌不正当竞争，情况严重更涉嫌刑事犯罪。

 

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