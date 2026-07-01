郭文贵囚30年︱以「爆料」为名攻击中国 与班农关系密切

潜逃美国后，郭文贵住进可俯瞰纽约中央公园的豪华公寓，并高调在社交媒体「爆料」所谓中国政商内幕，一度颇受海外异议人士欢迎，但他的大部分「内幕」随后都被证实虚构。

曾向梁颂恒声称提供金钱支援

2017年特朗普首次入主白宫后，中美关系紧张，郭文贵在美国政坛渐受瞩目，更与特朗普的「国师」班农渐走渐近，被美方有意捧成「反华网红」，在媒体和社交平台广泛散播反华观点，达到污蔑、抹黑中国的目的。2019年6月，香港反修例示威期间，郭文贵更介入其中，曾向青年新政召集人梁颂恒声称，会提供金钱支援，「我和班农先生会全力以赴」。



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郭文贵和班农关系密切，并有业务合作。班农经常在郭文贵的节目中亮相，而郭亦借班农的知名度展开各种投资活动，各取所需。在美国期间，郭文贵还加入了特朗普在佛罗里达州海湖庄园的高尔夫球会所成为会员。

随着时间过去，眼见一件件所谓「爆料」纯属杜撰，外界开始质疑郭文贵动机不良，一些网络追随者也纷纷跟他划清界线，并举报其诈骗。

2020年，班农在一艘属于郭文贵的游艇上被捕，其后承认串谋诈骗罪，但在2021年特朗普离任前获特赦。2022年，郭文贵申请个人破产，负债高达5亿美元，2023年因涉嫌诈骗等多罪在纽约被捕。