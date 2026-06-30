足癣｜广东男「举完铁」用手擦汗致脸部真菌感染 专家拆解健身室衞生防护指南

去Gym房「举铁」切勿徒手抹汗！广东一名男网民近日在社交平台分享其恐怖遭遇，指自己日前在健身中心锻炼后，下意识直接用沾满汗水的手擦拭脸部，结果翌日嘴唇周围出现严重的红肿及痕痒，就医后确诊为脸部真菌感染（俗称「脚气上脸」）。事件在网上引发强烈反响，不少运动爱好者亦纷纷自爆在健身室「中招」的辛酸史。医学及健身专家警告，健身房潮湿温热，公共器材极易成为真菌与细菌繁殖的温床，运动时务必做好衞生防护。

嘴唇红痒「面部生癣」

综合内地媒体报道，事主冯先生于6月27日透露，他平日健身时没有戴健身手套，亦没有在使用器材前进行消毒的习惯。当天锻炼结束后，他顺手用手擦了把脸上的汗水，讵料翌日嘴唇周边开始发红、发痒、甚至肿胀 。医生检查后，证实其面部遭到皮肤癣菌（真菌）感染 。冯先生无奈在网上发文直言：「脸上染脚气了，非常恐怖！」

事件曝光后，大批网民留言分享共鸣。有人直言：「只是穿短裤坐了一会儿重训器械，屁股就长了一大片痘痘」；亦有人直指：「健身室的器材真的很脏，一想到每天有几十人的汗水和皮屑留在上面就头皮发麻。」

专家：任何部位皆可染「脚气」

皮肤科医生指出，「脚气」是足癣的俗称，由皮肤癣菌引起，但这类真菌并非双脚专属。不论是脚、手还是脸部，只要有皮肤覆盖且环境温热潮湿，真菌孢子即可在上面生根发芽，引发体癣或面部癣 。一项调查显示，部分中小型健身房的公共哑铃上，验出致病真菌的比例高达近七成 。

「三大毒区」防护指南：

公共器械区：使用跑步机、哑铃及座椅前后，应自备75%酒精或消毒湿巾擦拭接触面；训练时应自备毛巾垫在器械与皮肤之间，切忌让裸露皮肤直接接触仪器。若皮肤有伤口，必须用防水创可贴妥善包扎 。

更衣室及淋浴区：更衣室与浴室地面潮湿，极易感染足癣或跖疣。市民应全程自备拖鞋，切勿赤脚行走；沐浴后应彻底擦干脚趾缝，运动后的湿衣物必须及时更换 。

个人衞生：不共用瑜伽垫或健身手套；训练期间严禁徒手触摸眼睛、口鼻及面部，训练结束后必须立刻用肥皂及流动清水洗手至少20秒 。