Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外电：撞中信大厦小型飞机 险与海航客机相撞

即时中国
更新时间：21:59 2026-06-30 HKT
发布时间：21:58 2026-06-30 HKT

6月27日，一架小型飞机撞向北京第一高楼中信大厦外墙，引起广泛关注。彭博社今日（6月30日）根据公开的航班追踪数据显示，事发时一架海南航空客机险些与涉事小型飞机相撞。

Flightradar24的记录显示，这架定翼小型飞机驶入了海航空中巴士A330客机的航线，两架飞机距离最近时仅有457米。

相关新闻：中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤

报道称，海南航空这架从乌鲁木齐飞往北京的客机，在飞越北京六环路，准备降落首都国际机场前，在短短6分钟内，迅速爬升至2790米，并偏离了预定航线。这可能是为了避开突然闯入航线的小型飞机。

海南航空控股有限公司和中国民用航空局均未立即回应置评请求。北京首都国际机场拒绝置评。

位于北京朝阳区商业中心的中信大厦是中信集团总部，其地上108层的高度为北京之最，又称「中国尊」。朝阳区当局日前通报称，涉事小型飞机上只有1名驾驶员，已死亡；另现场有13人受伤，目前全力救治中，但未交代其他详情。

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
11小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
3小时前
蔡一凤败诉需付讼费。资料图片
蔡一凤入禀追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 高院裁定败诉需付讼费
社会
7小时前
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
12小时前
麦当劳McGriddles回归！首推朱古力McGriddles/鸳鸯班戟早餐 7.1起一连3日全日供应
麦当劳McGriddles回归！首推朱古力McGriddles/鸳鸯班戟早餐 7.1起一连3日全日供应
饮食
7小时前
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债 卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
04:30
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
申诉热话
10小时前
Save Lily｜「非常父母」剖白在家分娩原因 长女离世坦言「无挂住佢」 曾生修读拯溺课程盼自食其力
Save Lily｜「非常父母」剖白在家分娩原因 长女离世坦言「无挂住佢」 曾生修读拯溺课程盼自食其力
社会
11小时前
六合彩｜头奖$3900万今晚搅珠 即睇近期30期最幸运号码
六合彩｜头奖$3900万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
54分钟前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
2026-06-29 20:44 HKT