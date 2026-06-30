外电：撞中信大厦小型飞机 险与海航客机相撞

6月27日，一架小型飞机撞向北京第一高楼中信大厦外墙，引起广泛关注。彭博社今日（6月30日）根据公开的航班追踪数据显示，事发时一架海南航空客机险些与涉事小型飞机相撞。

Flightradar24的记录显示，这架定翼小型飞机驶入了海航空中巴士A330客机的航线，两架飞机距离最近时仅有457米。

相关新闻：中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤

报道称，海南航空这架从乌鲁木齐飞往北京的客机，在飞越北京六环路，准备降落首都国际机场前，在短短6分钟内，迅速爬升至2790米，并偏离了预定航线。这可能是为了避开突然闯入航线的小型飞机。

海南航空控股有限公司和中国民用航空局均未立即回应置评请求。北京首都国际机场拒绝置评。

位于北京朝阳区商业中心的中信大厦是中信集团总部，其地上108层的高度为北京之最，又称「中国尊」。朝阳区当局日前通报称，涉事小型飞机上只有1名驾驶员，已死亡；另现场有13人受伤，目前全力救治中，但未交代其他详情。