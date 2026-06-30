中航工业董事长程福波任国资委党委书记

中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记程福波，被任命为国务院国有资产监督管理委员会（简称国资委）党委书记，预料稍后也将接任国资委主任。国资委是国务院的正部级直属特设机构，负责监管中央所属企业（不含金融类企业）。

据国资委网站消息，今日（6月30日）下午，中央组织部有关负责人出席国资委领导干部会议，宣布上述任命。

公开资料显示，56岁的程福波是重庆人，生于1970年9月，毕业于南京航空航天大学，长期在军工系统工作，曾任成都飞机工业（集团）有限公司及中国商用飞机公司高层。

2020年6月，程福波转到地方，任陕西省副省长，翌年兼任陕西省委组织部部长，2022年底调任广东省委组织部部长。

2024年4月，程福波重返军工系，担任中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记，2025年7月任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记，至此番调整。

原国资委党委书记、主任张玉卓已于今年5月转任中国工程院党组书记。