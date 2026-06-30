罗湖口岸｜重口味男客鞋底藏毒 惊揭用「食过香口胶」包大麻｜有片

「真系隔住屏幕都觉得恶心！」深圳罗湖海关近日在口岸入境通道，截获一宗令人大呼作呕的毒品走私案。一名男性旅客入境时因行为可疑被截查，海关关员在其鞋底位置，搜出一个极度肮脏、装有「已咀嚼过口香糖（香口胶）」的包装袋。未料关员打开检查时，竟发现恶臭的口香糖底部，还死死包裹着一包重2.31克、呈四氢大麻酚（THC）阳性反应的毒品大麻。该名重口味旅客当场被捕，案件目前已移交海关缉私部门刑事跟进。

神情有异被召入房

综合「海关发布」及内地媒体报道，深圳罗湖海关关员日前在旅检进境大厅进行日常监管时，留意到一名男性旅客进入海关监管区后刻意闪躲，且未向海关进行任何申报，遂当机立断将其拦截并带入房内进行彻底搜身。

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在检查过程中，关员发现男子的步姿略显怪异，随即勒令其脱鞋检查。关员在其鞋内、脚底脚板踩着的隐蔽位置，赫然搜出一个已起皱变形的口香糖包装纸。当关员打开包装纸时，发现里面只是一团带有唾液、已被咀嚼得面目全非的废弃口香糖。正当大家大惑不解之际，眼利的关员翻开这团口香糖，惊见其底部正死死塞着一个透明密封塑料袋，里面装有绿色疑似大麻的植物制品。

海关现场检测显示，该包藏在口香糖内的物品呈四氢大麻酚（THC）阳性反应。后经内地专业司法鉴定机构作进一步分析，证实其含有四氢大麻酚成分，确信为毒品大麻，净重达2.31克。

消息一出随即引来大批两地网民留言，不少人直言「这藏毒方式多少有点恶心了」、「真佩服海关关员的心理素质，这也下得去手去翻」。海关重申，根据内地刑法和禁毒法，大麻属于国家管制毒品，走私、贩卖、运输或制造毒品，无论数量多少，一律属于刑事犯罪，必须依法追究刑事责任并予以严惩，呼吁市民切勿以身试法。

