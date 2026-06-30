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小米汽车｜同行恶意剪辑短片抹黑 遭市场监管局重罚40万

即时中国
更新时间：20:00 2026-06-30 HKT
发布时间：19:39 2026-06-30 HKT

小米集团旗下「小米公司发言人」今日（30日）发表声明，指出内地某品牌汽车销售公司因在直播中公然造谣、抹黑小米汽车，并将相关言论剪辑成短片在多个社交平台发布，严重损害小米商誉。市场监督管理部门已对该公司正式下发行政处罚决定书，重罚40万元人民币（下同，约43万港元），并勒令其立即停止违法行为、消除恶劣影响。

涉违反《反不正当竞争法》

综合内地媒体《红星新闻》及小米官方公告，涉事汽车品牌销售公司利用其官方企业帐号，在早前的一场网络直播中，多次发表针对小米汽车的虚假、误导性言论。为了扩大传播效果，该销售公司其后更将直播中的抹黑言论刻意剪辑成多个短视频，在抖音、小红书等各大网络平台进行病毒式发布，引发市场不良舆论。

小米公司发言人贴出判罚决家书。
小米公司发言人贴出判罚决家书。

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行政处罚决定书指出，该公司的恶意抹黑行为，严重涉嫌违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定，构成商业诋毁。各级市场监督管理部门经调查核实后，对该公司开出罚款40万元的「罚单」。

小米发言人：网络非防外之地

对于监管部门的重拳出击，小米公司发言人今日在声明中表示：「在此，我们感谢各级主管部门的公正执法。」小米重申，网络空间并非「法外之地」，对于市场上各类企图使用违法违规手段侵犯小米品牌合法商誉、进行恶性竞争的行为，集团将会持续、坚决地使用法律武器，捍卫自身的正当权益。

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自小米首款车型 SU7 推出以来，内地电动车市场竞争已进入白热化阶段，同行之间在社交平台上的「口水战」及擦边球宣传层出不穷。业内人士指出，是次高达40万元的行政处罚，无疑为行业内部分企图透过「下三滥」手段进行抹黑营销的车企敲响了警钟，有助引导车企将精力重新放回技术研发及产品服务之上。 

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