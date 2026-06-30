暑期笋工｜湖北景区日薪833元招「仙女散花」见习生 吸引名校研究生报名

暑期神级「笋工」！湖北恩施景区出10万元人民币总奖金，招募12名暑期见习生，在10天内担任「仙女散花」NPC、创意策划等职位。折合人均日薪高达833元人民币（约900港元），更包食宿及往返交通！超优厚福利随即引爆网络，吸引大批年轻人疯抢，报名人数已冲破2,000人，当中甚至不乏内地「985工程」顶尖名校的研究生。

包机票食宿 职位涵盖「仙女」与「原始人」

综合内媒报道，涉事「笋工」由湖北恩施「蝶舞清江·地心谷景区」推出。景区计划招募12名「最强见习生」，在10天暑期实践中担任五大类职位，包括扮演「仙女散花」或「原始人」的演出NPC、创意策划、导游解说、旅拍摄影及景区服务。

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景区负责人向金透露，10万元为整个见习团队的总预算，除了包办食宿和往返交通机票外，奖金分配亦相当吸引：设基础薪酬约2万元、1名「最强见习生」可独得2万元大奖、5名专项奖各获5,000至8,000元，其余参与者亦可获平板电脑、手机或3,000元奖金，另设2万元团队活动基金。

选拔过程全程抖音直播否认「内定噱头」

由于待遇过于优厚，网上随即出现「是否宣传噱头」或「早已内定」的质疑。对此，景区在官方微信发表真情长文回应，坦言核心团队大多来自大山，「吃过生活的苦，所以更懂得机会的珍贵」，承诺绝无内定。

为彰显公平，景区宣布选拔流程全程公开：从2,000多份简历中筛选出300人进入线上面试，再挑选50至100人参加线下终试，所有面试过程均会在景区抖音帐号上进行实况直播。

文旅比拼进入「创意期」

招募活动于今日（30日）正式截止。由于报名反应极其热烈，景区决定额外增设12个普通假期实践职位，薪酬参照日常见习生待遇，以安抚落选的优秀学子。

文旅行业分析人士指出，现时内地旅游消费主力已转为「00后」年轻一代，传统山水景区单凭硬件已难以突围，内容创意与线上传播力成为胜负关键。今年以来，浙江台州、重庆金刀峡等景区亦纷纷效法，推出各类高薪「青年体验官」招募计划，务求利用年轻人的独特视角，为传统景区注入网络爆红的新思维。

