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《我的机械人女友》真实版？优必选AI伴侣机械人首发亮相 售价11.98万至99万

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更新时间：18:07 2026-06-30 HKT
发布时间：18:06 2026-06-30 HKT

「人形机械人第一股」优必选今日（30日）发布主打「情感陪伴」的超仿生机械人U1系列，正式公布售价。其中，轻量化半身机械人U1 Lite价格为11.98万元（人民币，下同），配备四肢的U1 Pro价格为16.98万元，而具备自主行动能力和更强大算力的U1 Ultra男版和女版价格分别为99万元和88万元。优必选董事会主席兼CEO周剑表示，U1订单量超1.1万台，首批订单预计9月中旬开始陆续交付。

优必选科技今日在深圳举办2026年度全球发布会，正式推出旗下消费级品牌「优世界」（UWORLD）的首款产品 —— 全尺寸超仿生人形机械人U1系列。 

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该系列有男女两款机型，均按真人等比例打造，外貌相当吸睛，仅限成人购买。其中男款身高183厘米、重42公斤，身穿西装，戴金丝眼镜，霸总风格；女款身高168厘米、重35.2公斤，身材苗条，面容精致。

现场工作人员介绍，机械人搭载88个高自由度运动关节，搭配专属双支点仿生脖子，普通人日常能做的动作它基本都能复刻，具备正常沟通和眼神注视互动等功能。快慢双脑设计反应超快，500毫秒就能给出直觉回应，说话对口型延迟只有20毫秒，完全不会有生硬的机械感。机身支持Wi-Fi连接，单次充电可支持2至4小时连续运行。

另外，机械人更配备情感大模型「专门做长期陪伴」，能精准分辨20多种细微情绪，识别准确率超9成。数据安全方面，所有交互数据在本地加密存储，不强制上传云端。 

该系列机械人6月初开放预售，随即引发热议。有网友惊呼：「『机械人男模』『赛博女友』来了！」业内人士分析，核心客群料为庞大的单身独居青年、二次元爱好者等，需注意版权和伦理隐患。

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