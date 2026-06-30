中加贸易｜商务部初裁加拿大豌豆淀粉倾销 明起征收73.5%临时保证金

中国国家商务部今日（30日）发布最新公告，宣布对原产于加拿大的进口豌豆淀粉（Pea starch）实施临时反倾销措施。商务部初裁认定，加拿大进口豌豆淀粉存在倾销行为，导致中国国内相关产业受到实质损害。当局决定采用保证金形式进行临时制裁，自2026年7月1日起，对所有加拿大公司征收高达73.5%的保证金比率。

明起进口须提供73.5%保证金

商务部于2025年8月正式对加拿大进口豌豆淀粉展开反倾销立案调查。经深入调查，调查机关在今日公布的「2026年第25号公告」中作出初步裁定：原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害，且两者之间存在因果关系。

为保护国内产业，商务部决定实施临时反倾销措施。自明日（7月1日）起，进口经营者在进口涉事加拿大豌豆淀粉（税则号：11081900）时，必须依据初裁决定的各公司保证金比率，向中华人民共和国海关提供相应的保证金。对此，所有加拿大公司的统一保证金比率被定为「73.5%」的高位。

豌豆淀粉是以豌豆为原料加工而成的未改性淀粉，在日常生活中用途广泛，主要用于生产粉丝、凉粉，亦常用作食品、医药、造纸及纺织等领域的增稠剂、乳化剂或粘合剂。

商务部此前表示，此次调查是应中国国内产业申请发起的。数据显示，近年中国自加拿大进口的豌豆淀粉数量出现显著增长，且进口价格持续低于国内同类产品的销售价格，导致中国本土豌豆淀粉企业陷入经营严重困难及亏损状态。各利害关系方可在公告发布之日起10天内，向调查机关提交书面评论意见，案件后续发展备受两国商界高度关注。