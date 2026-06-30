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上海百年张园东区首开区揭幕 活化多幢历史建筑创新意

即时中国
更新时间：17:15 2026-06-30 HKT
发布时间：17:15 2026-06-30 HKT

今日，上海静安区百年张园东区首开区正式揭幕，以「百年张园 东西无界」为主题，93米长廊连接张园东西两区，7幢历史建筑投入使用并已有品牌入驻，成为衔接兴业太古汇、上海华润中心与张园的关键空间纽带。

据澎湃新闻报道，张园东区首开区开放后，市民游客可从「路易号」巨轮「下船」后，经过马路对面的艺术装置「机遇之门」步入张园。「机遇之门」以石库门立柱、门楣等经典建筑符号为灵感，融合充气造型与镜面艺术，展现错视效果，让百年历史建筑焕发新意。东区内的「时光之廊」艺术装置则以自然藤蔓、萌趣小熊为元素，串联南京西路商圈核心节点与地铁通道。

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目前，东区首开区多幢受保护建筑已被重塑为潮流沉浸体验地。已入驻品牌包括洛杉矶滑板文化潮奢品牌Palm Angels上海首间限时概念店、国际街头时装品牌A BATHING APE®旗下潮流女装支线APEE张园概念店、上海精品咖啡PLUSONE首个限定咖啡车，以及全国首场芭比夏日冰境限时快闪等。

上海新静安置业集团董事长时筠仑表示，对历史建筑的尊重不仅是修缮成百年前样子，更要让它在百年后仍被有效使用、受到欢迎。透过注入新内容让建筑真正活化起来。

同日，「2026静安时尚文化周」亦在张园启幕，集结多位国内设计师和国潮品牌上演主题大秀。

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