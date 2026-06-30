与中国共产党同龄︱唯一在世长征女红军 王全英庆105岁生辰

中国共产党成立105周年大会将于7月1日举行，难得的是世上仍有人与中国共产党同岁，而且还是唯一经历过红军长征的存世女兵。长征女红军王全英近日便在四川庆祝她105岁生日。

翻越雪山脚趾冻伤坏死

据川观新闻、《华西都市报》报道，王全英6月27日在四川都江堰欢度105岁生日。1921年出生的她，1岁多时父母双亡，由舅舅抚养，5岁起便替人放牛、放羊、推磨，生活困苦。

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1935年，14岁的她见到红军进入家乡，因认同红军「不欺压穷人」，毅然加入红四方面军妇女独立团，担任战地卫生员，负责探路、筹粮、照顾伤员。

1936年长征期间，部队在丹巴遭遇战事，王全英与主力失散。她与同伴翻越雪山追赶部队，在严寒中赤脚跋涉，以野草充饥，左脚一根脚趾因冻伤坏死，历经1个多月后流落汶川。

此后，为了活下去、等待重新归队的机会，王全英隐姓埋名，之后与当地村民刘富光成家，扎根乡村，务农度日。直到1984年阿坝州展开流落红军普查，工作人员透过老照片及口述历史，确认她的身分，并颁发「流落红军证明书」。

中共建政后，她将自己改名为「王全英」，寓意「全天下的红军都是英雄」。

百岁后仍缝制蒲团捐出

曾有人问她，一生最大的欣慰是什么。王全英望著年轻晚辈回答：「最宽慰的，是现在的孩子再也不用吃我们当年吃过的苦。」

生日会当天，王全英的外孙表示，老人家一生低调，「从不讲功劳，也从不诉苦」，即使百岁之后，仍坚持劳动，长年缝制蒲团，并将作品全部无偿捐出，「她把能做的温暖，都留给了后人。」

1934年10月，中共的红军为摆脱国民党军队包围，被迫退出长江南北各中央根据地，进行长征，两年间转战14省，行程约二万五千里，历尽艰辛，仅营以上干部便牺牲430余人，最终部队到达陕甘苏区，完成「长征」。