世界杯2026｜义乌「解压足球」卖爆全球 不到一个月出单40万个｜有片

2026年美加墨世界杯赛事如火如荼，除了场内球星激战，场外一款新颖的「解压神器」亦意外成为全球爆款。浙江义乌一商家趁世界杯热潮，自主研发出一款「解压足球」，凭借独特的按压回弹反馈，成功契合球迷观赛时的紧张情绪释放需求。该产品推出不足一个月，出货量已疯狂突破40万个，远销美国、加拿大和墨西哥，其中美国市场更独占六成以上销量，展现出「义乌制造」强大的原创爆发力。

12面按钮设计释放球迷情绪

综合央视新闻及中新社等内媒报道，这款「解压足球」由义乌商家陈果团队研发，外观模仿标准足球的经典拼块造型，将12个可按压按键与五边形结构结合。主体采用柔软弹体材质，按压时发出轻微声响并提供回弹反馈，正好契合球迷观赛时的情绪释放需求。

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陈果本人就是球迷，趁世界杯热度开发了这款产品。从创意到落地，团队花了一个月时间，反复测试确定12片结构最合理。产品5月推出后迅速引爆市场，第一天便将所有库存售罄。

美国市场订单占逾六成

面对爆发式订单需求，厂房开启24小时不间断生产，日产能稳定在3万个。陈果表示：「到现在差不多出了40万个了，基本上还是往美加墨走，美国可能占了60%以上。」

产品5月初才启动大批量生产，能够顺利赶上世界杯销售热潮，得益于义乌完备的产业配套。陈果指出，这款产品涉及多道工序和多个配件，在义乌方圆3至5公里内均可迅速搞定。

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「拼专利」取代「拼价格」

报道指，本届世界杯期间，义乌商家正从「拼价格」转向「拼专利」。以球迷服商家温从见为例，他在国内拥有50多项外观设计专利、32项注册商标，同时在海外申请了40多款球迷服的外观设计专利。

温从见为不同国家球队设计专属球衣，例如埃及队融入金字塔元素，澳洲队融入袋鼠元素，产品线从男装扩展至女装、童装甚至宠物服装。

在知识产权保护方面，义乌设有「知识产权超市」，覆盖全球197个司法辖区的商标数据库。通过快速通道，申请人平均7个工作日即可获得商标授权，较传统通道节省6至8个月。

