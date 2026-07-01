中山4岁半童半夜遭雷声吓醒 冒雨独行2.4公里一句话整喊阿妈 ︱有片

广东中山日前发生一宗惊险又揪心的独留儿童在家事件。有4岁半男童半夜被雷声吓醒，找不到妈妈，居然天未光独自在雨中走了2.4公里路，到家庭经营的食店找仍在开工的父母，一句「我来了」，吓得妈妈急得哭着追问「你怎么来的呀」。

夫妇闻小儿「我来了」即吓懵

中山网民「是阿婷呀」黄女士分享影片，指28日清晨6时，与丈夫在食店早市食物时，突然听到4岁半的儿子大声说「我来了」，然后出现在他们夫妇面前。

据CCTV影片显示，黄女士的丈夫当时正在店门前制作小食，突然听到背后传来小儿子大声叫「我来了」，然后便走到小食摊前面，男店主当时看到儿子也忍不住惊讶大叫「哇塞」。

黄女士也闻声从店来赶出来，连番追问小儿子「你怎么来的呀」，同时不停把头伸小食摊四处张望，看是谁带儿子到店来。



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当知道儿子是一个人从家中步行2.4公里来找爸妈时，黄女士也急得语带哭声，问儿子为什么一个人半夜冒雨前来，又检查他的衣服是否被淋湿。

黄女士之后向内媒解释，她和丈夫一起经营小食店，一个负责早餐，一个主力做宵夜，事发当日因为下大雨，所以她没有尽快回家，岂料小儿子半夜被雷声惊醒，看不见妈妈后，没有告知兄长便自己出门，自己找到店来，把夫妇吓一跳，「当时看到他，人都吓懵了」。

提醒家长勿像自己大意

幸好小儿子途中没有遇到意外，黄女士十分后怕地提醒其他家长，「千万不要像我们般大意」。

网民则表示，「只有妈妈紧张，爸爸还哇塞，好像很高兴的样子」、「看好哦，有一次就有第二次哦」、「又觉得好笑，又觉得太可怕啦。天都没有亮呢」、「笑完就剩下后怕了」、「太恐怖了！赚钱固然重要，但是孩子也要看好呀！」。