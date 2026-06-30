全球最佳天际线2026｜深圳力压杜拜纽约登顶 十大中国独占六席香港排第几？

全球行李寄存网络平台Radical Storage近日公布「2026年全球最佳天际线」排行榜，中国城市成为最大赢家，十席之中占据六席，深圳更力压杜拜、纽约等国际都会，位居榜首，香港获季军。评选基于摩天大楼数量、建筑高度、夜景可见度等五大指标，亚洲城市在榜单中占主导地位。

深圳679座高楼冠绝全球

据Travel Tomorrow报道，这项调查覆盖全球100多个城市，根据「摩天大楼中心」数据，按以下五项指标加权评分：150米以上摩天大楼总数（30%）、城市最高十座建筑平均高度（25%）、夜间天际线可见度（25%）、天际线密度（15%）及获奖摩天大楼数量（5%）。

深圳最终以7.1分（满分10分） 夺魁。数据显示，深圳拥有679座高度超过150米的摩天大楼，其中22座超过300米，前十座最高建筑平均高度达418米。福田CBD的平安金融中心、大百汇广场等高楼林立，南山CBD同样构成极具辨识度的天际线。

杜拜以6.9分居次，其天际线拥有430座150米以上高楼，前十座平均高度达526米，在榜单中居首。香港以6.7分排第三，拥有677座高楼，每平方公里0.61座的天际线密度冠绝前十。

中国城市主导榜单 亚洲势力崛起

前十名依次为：

中国城市在榜单中独占六席，连同吉隆坡及东京，亚洲城市共占八席。欧洲城市全数落榜。

评选机构指出，深圳从昔日小渔村蜕变为科技与商业重镇，其天际线展现了中国快速城市化的成果，亦反映建筑确实影响居民感受——75%受访者认为建筑至少在一定程度上影响幸福感，49%承认路过「有趣的建筑」时会不自觉微笑。