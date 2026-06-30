逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元

中国逃亡富商郭文贵涉嫌利用支持所谓「中国民主运动」人士的信任进行巨额诈骗，对此，美国纽约曼哈顿联邦法院于29日作出宣判，判处郭文贵30年有期徒刑，并下令没收其8.89亿美元（约69.3亿港元）的非法所得用作赔偿受害者。法官严厉斥责郭文贵骗取巨款以供自己奢靡享乐，且至今毫无悔意。

郭文贵被指终无悔意

美联社报道，联邦法官安娜丽莎．托雷斯（Analisa Torres）在法庭上指出，郭文贵蓄意利用那些「渴望为中国带来民主的人」，诱骗逾1,000名受害者投入毕生积蓄。法官在庭上朗读多封受害者来信，透露他们因此陷入严重焦虑与羞愧，甚至遭家人责怪疏远，生活陷入绝境。然而，郭文贵却毫无悔意，甚至坚称自己的行为没有造成任何损失，更曾煽动支持者恐吓敢于反对他的人。

被控「装病」夸大病情

报道指，现年59岁的郭文贵在宣判前不断抱怨狱中待遇，声称开庭当日清晨曾送医急救，并在押解途中呕吐，当庭用卫生纸擦嘴。不过检察官当场指控他「装病」并故意夸大病情。

检方指控，郭文贵在2018至2023年间犯下「令人震惊」的诈欺罪行，并透过非法所得过著极度奢华的生活，疯狂购买豪宅、游艇、赛车及名牌服饰。陪审团最终裁定，郭文贵被控的12项罪名中有9项成立。

由揭弊富商沦为世纪骗子

郭文贵出身中国房地产业，2014年逃往美国并申请政治庇护。他此后在社交媒体广泛发文发片，以披露中国政商黑幕及反共形象自居，一度大受海外异议人士欢迎。中国政府随后则向他发出通缉，指控其涉嫌行贿、掳人勒赎及诈欺。

2020年，郭文贵创办GTV Media Group并借此吸金逾3亿美元。随后大批投资者指控其涉及诈骗，引起美国司法部及联邦调查局（FBI）注意并展开高调调查，这场世纪骗局最终全面曝光。

