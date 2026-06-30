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沁住酒店 | 重庆贵阳等多地推「24小时退房」 打破中午check out行规

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更新时间：12:31 2026-06-30 HKT
发布时间：12:31 2026-06-30 HKT

重庆沁住酒店等连锁品牌近日推出「24小时退房制」活动，以旅客实际入住时间为起点，原则上可住满24小时后退房，打破酒店业长期以来的中午12点退房惯例。

据内媒报道，沁住酒店在重庆、贵阳、西安等地多家门店推出该活动。酒店前台人员表示，若客人凌晨入住，可住至次日凌晨退房；若上午9点入住，亦可协商延至次日中午12点退房，活动不额外收费，但参与房型有限，需提前预约团购。

活动参与房型有限，需提前预约团购。新浪新闻
活动参与房型有限，需提前预约团购。新浪新闻

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不少网民支持此举，认为「晚到不吃亏」，凌晨入住的旅客不必匆忙退房，行程更从容。但亦有声音担心清洁排房、预订衔接及经营成本增加。有酒店从业人员指出，实行24小时退房需安排全天候工作人员，增加人力负担，对酒店管理是一大挑战。

酒店行业传统退房时间多遵循中午12点惯例，可追溯至2002年中国旅游饭店业协会的行业规范，2009年修订版虽取消强制性规定，但多数酒店仍维持此做法。专家表示，国家并无强制统一退房时间，酒店可按经营需要及客人需求灵活调整，但需平衡便利性与运营效率。

 

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