建党105周年︱习近平颁授七一勋章 发表讲话向四代领导人致敬

庆祝中国共产党成立105周年大会将于7月1日上午10时在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将向「七一勋章」获得者颁授勋章并发表重要讲话。大会对全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织进行表彰。

习近平在大会上发表重要讲话。央视

大批媒体在人民大会堂准备采访庆祝中共成立105周年大会。杨浚源摄

警员开路护送「七一勋章」获得者前往人民大会堂。新华社

10:00

大会开始，国务院总理李强介绍出席大会的领导人，包括中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，中共中央政治局常委赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希同志，国家副主席韩正同志。

10:04

中共中央政治局常委、中央书记处书记、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任蔡奇宣读《中共中央关于授予『七一勋章』的决定》。

10:11

礼兵护送「七一勋章」入场。

10:12

习近平向「七一勋章」获得者颁授勋章。

10:18

蔡奇宣读《中共中央关于表彰全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织的决定》。

习近平向全国优秀共产党员颁奖。央视

10:22

蔡奇宣布，在庆祝中国共产党成立105周年之际，为表彰先进、弘扬正气，激励广大党员和各级党组织创先争优、建功立业，党中央决定，授予吴建平等141名同志、追授顾诵芬等8名同志「全国优秀共产党员」称号，授予孟二梅等150名同志「全国优秀党务工作者」称号，授予北京市生态环境局大气环境处党支部等399个基层党组织「全国先进基层党组织」称号。

10:25

习近平为全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织代表颁奖。

10:30

「七一勋章」获得者吴亚琴同志发言。

「七一勋章」获得者吴亚琴。央视

习近平等领导人出席大会。杨浚源摄

国家领导人进场。央视

习近平出席建党105周年大会。央视

10:35

习近平开始发表重要讲话。

10:38

105年前，在中国人民和中华民族的伟大觉醒中，在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中，中国共产党应运而生。从此，中国人民和中华民族有了最可靠的主心骨，内忧外患、积贫积弱的中国开启了翻天覆地的历史巨变。

105年来，我们党始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，深刻洞察世界发展大势，精准把握各个历史时期社会主要矛盾变化，团结带领全国各族人民不懈奋斗，创造了新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设、新时代中国特色社会主义的伟大成就，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗

10:41

习近平表示，105年不懈奋斗，从根本上改变了中国人民的前途命运。我们党领导人民经过波澜壮阔的伟大斗争，推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，建立人民当家作主的新中国，彻底结束旧中国半殖民地半封建社会的历史，实现人民生活从温饱不足到总体小康再到全面小康的历史性跨越。今天，中国人民已经把命运牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自强的姿态阔步迈向更加美好的未来。

10:42

105年不懈奋斗，开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路。在革命、建设、改革和新时代的伟大实践中，我们党领导人民历尽千辛万苦，成功开辟和坚持了中国特色社会主义道路，仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。今天，中华民族伟大复兴势不可挡，展现出前所未有的光明前景。

10:44

105年不懈奋斗，展示了马克思主义的强大生命力。我们党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，不断推进马克思主义中国化时代化，形成毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想，极大丰富和发展了马克思主义。今天，中国特色社会主义事业的蓬勃生机和旺盛活力，充分检验了马克思主义的科学性和真理性，充分展现了马克思主义的人民性和实践性，充分彰显了马克思主义的开放性和时代性。

10:47

105年不懈奋斗，深刻影响了世界历史处理程序。我们党始终站在历史正确一边、站在人类文明进步一边，以自强不息的奋斗深刻改变了世界发展的趋势和格局。今天，党领导人民推进中国式现代化，创造了人类文明新形态，拓展了开发中国家走向现代化的途径。我们推动建构人类命运共同体，为解决人类重大问题贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。党领导的社会主义中国，被公认为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

105年不懈奋斗，锻造了强大的中国共产党。我们党牢记马克思主义政党的性质宗旨和奋斗目标，大力弘扬伟大建党精神，历经磨难斗志弥坚，千锤百炼更加坚强。今天，我们党已经发展成为具有重大全球影响力的世界第一大执政党，得到人民衷心拥护和支援，是中国特色社会主义事业的坚强领导核心，完全无愧为伟大光荣正确的党。

10:48

105年来，我们取得的一切成就，是一代又一代中国共产党人团结带领中国人民不懈奋斗的结果。以毛泽东同志、邓小平同志、江泽民同志、胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人，为中华民族伟大复兴建立了彪炳史册的伟大功勋！我们向他们表示崇高的敬意！

此时此刻，我们深切怀念毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云同志等老一辈革命家和江泽民同志，深切怀念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福前仆后继、牺牲奉献的革命先烈、仁人志士。他们为国家和民族建立的丰功伟绩永载史册！他们的崇高精神永远铭记在亿万人民心中！

10:52

人民是历史的创造者，是真正的英雄。在这里，我代表党中央，向奋斗在各条战线的全国人民和各界人士，致以崇高的敬意！向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞，致以诚挚的问候！向一切同中国人民友好相处，关心支援中国革命、建设、改革事业的各国人民和朋友，致以衷心的谢意！

中国共产党之所以能够在105年奋斗中不断铸就辉煌，历史和人民之所以选择中国共产党，根本在于我们党具有其他政党和政治力量无可比拟的优秀特质。

10:53

——矢志追求真理，始终把准前进方向。我们党把马克思主义作为改造主观世界和客观世界的强大思想武器，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，注重在社会矛盾运动中揭示和运用真理，善于在实践中检验和发展真理，不断以新的理论指导新的实践，确保党和人民事业沿著正确方向前进。

10:54

——深深植根人民，始终拥有坚实根基。我们党牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持立党为公、执政为民，自觉践行全心全意为人民服务的根本宗旨，坚定地同人民站在一起、想在一起、干在一起，拥有任何风浪都动摇不了的坚实根基。

10:55

——勇担历史使命，始终掌握战略主动。我们党胸怀共产主义远大理想、立志于中华民族千秋伟业，坚定地把历史和人民赋予的重任扛在肩上，坚持长远目标和阶段目标相统一，适应社会主要矛盾变化确立中心任务，制定和实施正确的路线方针政策，确保牢牢掌握事业发展的领导权和主动权。

10:57



——顺应发展潮流，始终走在时代前列。我们党秉持高度的历史自觉和宽广的世界眼光，清醒把握中国国情和时代主题，积极识变应变求变，锐意开拓进取，推动党的各项工作体现时代性、把握规律性、富于创造性，引领国家和民族在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，成为当之无愧的时代先锋、民族脊梁。

10:58



——敢于善于斗争，始终保持必胜信心。我们党坚持和发扬不怕牺牲、英勇斗争的精神，为了人民、国家、民族，为了理想信念，披荆斩棘、砥砺前行，无论敌人如何强大、道路如何艰险、挑战如何严峻，总是毫不畏惧、绝不退缩，以任凭风雨来袭、我自岿然不动的钢铁意志鼓舞全国人民不断从胜利走向胜利。

10:59

——注重强健自身，始终充满生机活力。我们党清醒认识到打铁必须自身硬，善于以时代发展要求审视自己、以强烈忧患意识警醒自己、以自我革命精神完善自己，高度重视自身建设，坚决清除一切损害党的先进性和纯洁性的因素、清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒，在革命性锻造中更加坚强有力。

这些优秀特质，是中国共产党为什么能的关键密码。我们要结合新的实际，把党的优秀特质不断发扬光大，确保党永远不变质不变色不变味，始终具有强大创造力凝聚力战斗力。

11:01

「功崇惟志，业广惟勤。」实现新时代新征程党的使命任务，要求全体中国共产党人坚定信心、接续奋斗，不断创造无愧于时代和人民的新业绩。

——坚定信心、接续奋斗，必须坚持党的基本理论、基本路线、基本方略。党的基本理论、基本路线、基本方略是党和人民经过艰辛探索取得的重大成果，是党和国家事业的根本遵循。新征程上，全党必须保持道不变、志不改的定力，坚持党的全面领导和党中央集中统一领导，深入贯彻新时代中国特色社会主义思想，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，继往开来、守正创新，做到不畏浮云遮望眼、乘风破浪不迷航。

11:04

——坚定信心、接续奋斗，必须紧紧依靠人民创造历史伟业。坚持和发展中国特色社会主义是全党全国各族人民共同的事业。新征程上，全党必须进一步提振干事创业的精气神，团结带领全国各族人民开拓进取，统筹推进「五位一体」总体布局、协调推进「四个全面」战略布局，完整精准全面贯彻新发展理念，加快建构新发展格局，扎实推动高品质发展。要践行以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，不断巩固和发展各民族大团结、全国人民大团结、全体中华儿女大团结，充分激发亿万人民的积极性主动性创造性，凝聚起推进中国式现代化的磅礴力量。

中国共产党成立105周年大会。新华社

11:06

——坚定信心、接续奋斗，必须积极应对前进道路上的风险挑战。我国发展正处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，需要时刻准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。新征程上，全党必须强化忧患意识、坚持底线思维，发扬斗争精神、增强斗争本领，更好统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，提高科学预见变化、及时洞察风险、有效应对挑战的能力，确保中华复兴号巨轮劈波斩浪、行稳致远。

11:07

——坚定信心、接续奋斗，必须持续推动建构人类命运共同体。随著百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，人类又一次站在何去何从的十字路口。新征程上，我们要顺应人心所向、大势所趋，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，弘扬全人类共同价值，推动建构新型国际关系，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议，为世界和平与发展注入更多正能量。

11:09

——坚定信心、接续奋斗，必须持之以恒推进全面从严治党。全面从严治党永远在路上。新征程上，必须全面贯彻新时代党建思想，落实新时代党的建设总要求，著眼于提高党的长期执政能力、保持党的先进性和纯洁性、保持党同人民群众的血肉联络，健全全面从严治党体系，以党的政治建设为统领加强党的各方面建设，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战总体战，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党在新时代坚持和发展中国特色社会主义的历史处理程序中始终成为坚强领导核心。

11:11

强国必须强军，军强才能国安。新征程上，必须全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚定不移走中国特色强军之路，全面推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，高品质推进国防和军队现代化，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，为维护世界和平与发展作出更大贡献。

11:12

促进香港、澳门长期繁荣稳定，是中华民族伟大复兴的内在要求。新征程上，我们要全面精准、坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，支援港澳更好融入和服务国家发展大局。

11:13

解决台湾问题、实现祖国完全统一，是我们党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。我们要深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和「九二共识」，团结广大台湾同胞，深化两岸交流合作和融合发展，坚决打击「台独」分裂势力，反对外部势力干涉，坚定推进祖国统一大业。



11:14

青年是实现中华民族伟大复兴的生力军。全党要重视青年、关心青年、支援青年，为青年成长成才创造条件。新时代中国青年要坚定不移听党话、跟党走，树立远大志向，勇担时代重任，把个人追求融入党和国家事业，只争朝夕、不负韶华，在新征程上跑好历史接力赛，用青春铺路、让理想闪光！

11:16

中国共产党105年的辉煌历史令人自豪，但我们决不能骄傲自满、止步不前。到本世纪中叶，我们要全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标。时间不等人！历史不等人！全党同志务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争，紧紧依靠和团结带领全国各族人民奋进新征程、建功新时代，奋力创造新的历史辉煌！