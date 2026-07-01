建党105周年︱习近平庆祝大会颁授七一勋章 发表重要讲话︱直播

庆祝中国共产党成立105周年大会将于7月1日上午10时在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将向「七一勋章」获得者颁授勋章并发表重要讲话。大会对全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织进行表彰。

10:42

105年不懈奋斗，开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路。在革命、建设、改革和新时代的伟大实践中，我们党领导人民历尽千辛万苦，成功开辟和坚持了中国特色社会主义道路，仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。今天，中华民族伟大复兴势不可挡，展现出前所未有的光明前景。

10:41

习近平表示，105年不懈奋斗，从根本上改变了中国人民的前途命运。我们党领导人民经过波澜壮阔的伟大斗争，推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，建立人民当家作主的新中国，彻底结束旧中国半殖民地半封建社会的历史，实现人民生活从温饱不足到总体小康再到全面小康的历史性跨越。今天，中国人民已经把命运牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自强的姿态阔步迈向更加美好的未来。

10:38

习近平指，105年前，在中国人民和中华民族的伟大觉醒中，在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中，中国共产党应运而生。从此，中国人民和中华民族有了最可靠的主心骨，内忧外患、积贫积弱的中国开启了翻天覆地的历史巨变。

他说，105年来，我们党始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，深刻洞察世界发展大势，精准把握各个历史时期社会主要矛盾变化，团结带领全国各族人民不懈奋斗，创造了新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设、新时代中国特色社会主义的伟大成就，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗

10:35

习近平开始发表重要讲话。

习近平在大会上发表重要讲话。央视

10:30

「七一勋章」获得者吴亚琴发言。

「七一勋章」获得者吴亚琴。央视

10:25

习近平为全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织代表颁奖。

习近平向全国优秀共产党员颁奖。央视

10:22

蔡奇宣布，在庆祝中国共产党成立105周年之际，为表彰先进、弘扬正气，激励广大党员和各级党组织创先争优、建功立业，党中央决定，授予吴建平等141名同志、追授顾诵芬等8名同志「全国优秀共产党员」称号，授予孟二梅等150名同志「全国优秀党务工作者」称号，授予北京市生态环境局大气环境处党支部等399个基层党组织「全国先进基层党组织」称号。



10:18

蔡奇宣读《中共中央关于表彰全国优秀共产党员、全国优秀党务工作者和全国先进基层党组织的决定》。

10:12

习近平向「七一勋章」获得者颁授勋章。

10:11

礼兵护送「七一勋章」入场。

10:04

中共中央政治局常委、中央书记处书记、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任蔡奇宣读《中共中央关于授予『七一勋章』的决定》。

习近平等领导人出席大会。杨浚源摄

国家领导人进场。央视

习近平出席建党105周年大会。央视





10:00

早上10时，大会开始，国务院总理李强介绍出席大会的领导人，包括中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，中共中央政治局常委赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希同志，国家副主席韩正同志。

警员开路护送嘉宾前往人民大会堂，参加庆祝中共成立105周年大会。新华社

大批媒体在人民大会堂准备采访庆祝中共成立105周年大会。杨浚源摄