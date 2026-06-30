重庆男怕影响如厕解2比特犬狗绳 路人惨遭咬死狗主仅判缓刑

重庆有男子带2只比特犬「放狗」期间，为怕犬只吵闹影响自己如厕，居然将狗绳解开，结果有一名路过途人被狗咬死。法院一审判狗主有期徒刑3年，缓刑3年。网民纷纷对判决表示异议。

网民：家属谅解，但我绝不容许

据裁判文书网，重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院近日以过失致人死亡罪，一审判处狗主宁某有期徒刑3年，缓刑3年。

案情指，宁某养有多只比特犬，打算出售谋利。2024年2月4日下午，将一大一小两只比特犬带出街溜狗，行了约200米，宁要上厕所，但两犬在其旁边打闹，宁某于是将狗绳解开，以免方便不受阻。

两只比特犬获解开后，走到公路攻击途人方某，咬著方某颈侧、手臂、腿部等位置，方某因颈部动静脉破裂大失血死亡。

法院经审理后认为，被告人宁某因疏忽大意致其饲养的比特犬将他人咬死，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。

宁某犯罪后自动投案，如实供述罪行，予以从轻处罚。宁某已对被害人近亲属赔偿并已取得谅解，予以酌情从轻处罚。一审判处宁某有期徒刑3年，缓刑3年。

许多网民对判决感不解，「本案中家属谅解，但我绝不容许」、「受害者当时得多绝望啊」、「近亲属表示，意外之财，不拿白不拿」、「就不能拴在树上非得撒开」、「路人算无妄之灾了」、「比特犬能随便养吗」、「死者同意谅解了吗」。