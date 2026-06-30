《恋与深空》︱少女向手游现「0731 试药」内容 男主涉不尊重女性遭狂轰

少女向的3D 恋爱手游《恋与深空》，近日卷入公关灾难，其新版本男主角涉强行压制在挣扎的女主角、以「引狼入室」戏谑独居女性安全的对白，被指不尊重女性外，游戏内容更出现「0731 试药」的文本，被质疑是影射侵华日军731部队的活体实验，触发网民抗议。游戏制作组29日发声明道歉。

强抱女主压在身下

《恋与深空》的6.0 版本「万籁俱起」28日上线后，其新男主角「敖尹」的介绍 PV，出现带强迫意图的台词与肢体动作，包括半夜闯入女主角家中、强制抱上床、强压在身下……等；对白又有「引狼入室有什么不好，只要探头进去看看，他便会为你敞开大门」等戏谑独居女性安全的剧情，被认为不尊重女性。



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更惹火的是，游戏的剧情补充文本「世界深处」，人体试药实验的内容，出现「A-0731 试药纪录」的档案编号；相关人士名字「岩颂」更音似真实历史军官「岩松义雄」，被外界批评游戏在消费侵华日军「731部队」的死难者。

网民斥以「巧合」做借口

反对声音越来越大下，游戏开发团队于29晚发声明，就事件道歉，澄清「敖尹」属于游戏筹备初期的长线规划角色，不是临时追加，「引狼入室」的过场文字，是结合新男主角狼人身分进行的文案包装，并无其他意义。至于游戏中一些易引起误解的数字，则是随机生成，将会尽快修改。



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大量网民在官方道歉声明下留言，「你的无意和巧合是不是太多了」、「下架或者倒闭二选一」、「这样吧我们各退一步，你退钱我退游」、「居然能同时碰巧组合出三组有特殊含义的数字」、「这跟敏感度有什么关系，还是中国人吗」、「不解决问题但解决玩家」、「所以你还要告玩家？」、「0731是巧合，人体实验是巧合？」。

「731部队」即二战时「大日本帝国陆军关东军防疫给水部本部」的通称，曾在中国东北的据点，以中国人民进行残酷的细菌及人体实验。