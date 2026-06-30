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驻京观察：北京太空算力创新中心揭牌

即时中国
更新时间：08:24 2026-06-30 HKT
发布时间：08:24 2026-06-30 HKT

全球AI算力需求持续爆发，地面数据中心面临能源、土地等条件制约，太空算力（在轨算力）成为大国科技竞争新焦点。美国SpaceX、Google及辉达等科技巨头纷纷布局该赛道。北京太空算力创新中心昨日揭牌，北京市经济和信息化局副局长苏国斌致辞称，北京已将太空算力列为未来产业重点方向。

太空算力是将计算、存储与智能分析能力部署于太空轨道，以算力卫星星座、太空站等为核心载体，构建天地协同的新型算力网络，打破传统「卫星采集—地面处理」流程，让卫星在天上完成数据采集、处理、存储与输出等。

其中北京太空算力创新中心布局高可靠强耐热的太空原生算力晶片、高性能超互联的太空算力载荷、太空算力卫星平台与标准体系等，将系统打造太空算力原生产业体系。

北京邮电大学计算机学院院长王尚广昨日表示，中国太空算力已迈入1.0阶段，逐步从实验室走向商业化运营，相信未来3年行业将迈入2.0，届时将赋能众多行业，面向手机、无人机、智能汽车等大众终端服务或逐步落地。

官媒报道称，布局太空算力既是科技产业升级关键，也是守护国家天空安全的战略举措，可保障政务、军事、能源等关键领域数据安全，也为应急通信、边境防控、战略侦察与灾害救援等提供重要支撑。不过，行业仍处早期发展阶段，星间通信、星载晶片、能源与热管理等技术，以及应用落地等层面，仍存在不少现实挑战。

驻京记者 杨浚源

 
 
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