中国观察︱上帝怀抱中国空调降临欧洲

近期，中国某大型电器品牌在欧洲的广告火了，它借用文艺复兴时期米高安哲罗的名作《创世纪》搞了新意思。广告中，「世一」人类亚当难抵酷热，汗流浃背。上帝随即怀抱一部移动式中国冷气机降临，指尖一碰，凉风送爽，还不忘贴心递上遥控器。

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今夏欧洲热浪汹涌，但当地人要安装一部传统冷气机，却处处碰壁。例如法国限制雪种（又称冷媒）用量，德国严控噪音，意大利旧建筑严禁外墙打孔等。而中国移动式冷气机凭住因地制宜的灵活设计，一一拆解各国门槛，成为欧洲家庭争相抢购的消暑救星。

国产冷气机数分钟完成安装

最让欧洲人头痛的，便是建筑安装禁令。法国、意大利遍地石砖古宅，法律明文禁止凿墙装室外机，若要安装传统冷气机，须全栋业主投票同意，流程耗时数月，等到安装好，都快要过冬了。然而，中国空调独创技术，无需钻孔，外机靠专用支架置于窗台，属可移动摆放式电器，不涉建筑条例，法德意三国的租客、屋主不用再为安装审批烦恼，几分钟自行组装完毕，搬家随身带走超级方便。

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欧洲的环保规章向来严格，欧盟法规限制了高温室效应雪种，法国更额外规定雪种填充量若超过两公斤，必须持证技工上门安装。但某款中国品牌的冷气机，雪种容量精准锁定1.99公斤，刚好通过法国的门槛，消费者插电即用。噪音与能源效益标准亦难不倒它。德国对家用电器噪音设定严格上限，不得超过35分贝，而这款冷气机的静音模式，噪音刚好压低至35分贝。

原常见于小型餐厅

其实，移动式冷气机在中国内地早已有之，以往常见于一些小型餐厅，曾被视为低档次、老土的国产电器，如今因为不用审批、无需技工、环保省电，升格为欧洲家庭趋之若鹜的神器，再次应验那句话「风水轮流转」，也反映中国制造独有的研发灵活度与市场适应能力。

纪晓华