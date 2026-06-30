红色旅游│毛泽东湘潭家乡举办湖南旅游发展大会

近年红色旅游大行其道，吸引不少国内外游客。第六届湖南旅游发展大会6月27日在湖南湘潭开幕，并在毛泽东家乡韶山举行红色旅游融合发展创新交流活动，集合全国红色旅游重点场馆负责人、专家学者代表、红色旅游景区代表等参加。

27日，第六届湖南旅游发展大会在湘潭市开幕。湖南省委书记沈晓明、省长毛伟明等会见了出席大会的部分嘉宾代表。沈晓明指出，旅游业是朝阳产业，也是富民产业、幸福产业。

湖南省委书记沈晓明(右)会见出席大会的嘉宾代表。

他表示，本届大会以红色旅游为主题，怀著对毛泽东等老一辈革命家的崇高敬意，坚持保护和利用好红色资源，著力做好传承弘扬「革命文化」的大文章，为各类文旅企业在湘发展提供更好服务。

同日，以「风展红旗美如画 伟人故里启新程」为主题的红色旅游融合发展创新交流活动在湖南韶山举办。遵义市文化旅游局、西柏坡纪念馆、龙岩市古田旅游区、开慧镇人民政府、湖南第一师范学院、湖南雷锋纪念馆、等10家单位依次登台分享红色旅游案例。