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云南阿伯遭眼镜蛇咬伤手 老婆学电视用口吮毒齐齐入院

即时中国
更新时间：16:47 2026-06-29 HKT
发布时间：16:47 2026-06-29 HKT

云南有一农民落田工作时，遭藏于杂草中的眼镜蛇咬中手指，其老婆心急之下想起电视剧中的用口吮蛇毒情节，有样学样下，结果二人也中毒，全身麻木乏力，送院抢救后脱离生命危险。

蛇毒经口黏膜迅速入血

极目新闻报道，伤者为云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县的农民，男伤者早前下田工作，被眼镜蛇咬中手指，随即伤口肿痛、头晕乏力等。

同场的男伤者老婆，慌乱之中，效仿影视剧中用嘴吸蛇毒。男伤者送医，女伤者也出现嘴唇、舌尖发麻，麻木感逐步扩散至面部与四肢，到次日发展为全身酸软无力，家人于是送她到红河州第三人民医院救治。

不幸被蛇咬，要保持冷静，尽可能记住蛇的特征。
不幸被蛇咬，要保持冷静，尽可能记住蛇的特征。

院方指，男伤者当时神经毒素已入侵体内，女伤者因用口腔黏膜直接接触高浓度蛇毒，神经毒素迅速进入血液循环，不适症状发展迅速。二人随时可能出现呼吸抑制、心律失常等，甚至有性命危险。

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经医生注射抗眼镜蛇毒血清、清创、解毒等救治，二人脱离生命危险，现已康复出院。

院方提醒，民众被蛇咬，切勿用嘴吮毒，以免救人者也中毒。另外，也切忌切开伤口放毒，因如咬人的是竹叶青、五步蛇等含有血液毒素的毒蛇咬伤，伤者凝血功能被破坏，随时大出血，引发出血性休克。

被蛇咬了应该怎么做

1.立即报警求救
2.限制被咬部位活动，冷静地缓步撤离
3.尽量记住蛇的基本特征，包括蛇形、蛇头、花纹、颜色，最好可以拍照，以便医生准确用药。
4.用清水或生理盐水冲洗伤口，不要用酒精、冰敷等方式
5.不要紧扎患肢，以防组织缺血坏死

 

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