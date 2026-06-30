热浪商机︱欧洲酷暑多地破40°C 中国降温神器大卖销欧制冰机增7成

欧洲遭世纪热浪袭击，德国、捷克、波兰周日气温齐齐冲破40°C，部份地区地面沥青也融化。热浪带动中国各类「降温神器」的商机，移动冷气、喷雾风扇、桌面空调、风扇遮阳伞全都大卖，有厂商指，制冰机销往欧洲的数量较去年同期大增七成。

义乌首5个月跨境交易¥811.75亿

据央视财经报道，浙江义乌国际商贸城，各类创意十足的降温用品正受到海外采购商的热捧。不少遮阳防晒产品在功能上持续升级，不仅注重降温效果，还附加喷雾、风扇等多重实用设计。

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义乌依托成熟的小商品供应链和跨境物流体系，叠加跨境电商平台的促销活动，各类消暑小家电线上销售管道全面打开，出口势头良好。今年1月至5月，义乌跨境电商总交易额达811.75亿元人民币，同比增长10.23%。

此外，在浙江宁波的一家外贸公司，工作人员正在加紧处理跨境电商平台上的订单，拥有智能萤幕的风扇以及小巧的移动空调成为今年平台上的爆款。

外贸端订单激增，上游生产企业同样开足马力。在一家主营制冰机的企业，车间内装配、检测、打包等工序有序推进，负责人介绍，受欧洲持续高温带动，小型家用、户外便携款制冰机需求大涨。

浙江宁波某股份有限公司国际贸易总监郑黎表示，今年1月至5月，制冰机销往欧洲的出库量比去年同期增长超70%，占销售总量的15%左右。