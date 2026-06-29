辽宁葫芦岛住宅疑液化气闪爆 楼宇局部塌陷至少3人失踪8人受伤

辽宁省葫芦岛市发生严重爆炸事故。葫芦岛市消防救援局官方通报指，指挥中心于周一（29日）上午7时11分接获报案，位于南票区九龙街道兴北社区一栋居民楼的3单元，发生疑似液化石油气泄漏闪爆。

伤者全数送院

事故目前已导致至少3人失踪、8人轻伤，当局正全力搜救及联系失联人士，伤者已全数送院救治。消防指挥中心接报后，随即调派95名消防救援人员及14辆消防车赶赴现场搜救。

从网络流传的现场影片可见，涉事居民楼至少有5层高，爆炸威力巨大，大楼一侧的单位几近全被炸毁，外墙剥落、部分楼宇结构严重受损塌陷，现场满目疮痍。目前，具体事故原因仍有待当局进一步调查。