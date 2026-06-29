中国十大人口增长城市出炉 大湾区六市齐入列

国内各地陆续发布2025年的常住人口年度统计资料，去年人口增量十强城市榜单出炉，在大湾区概念加持下，十大当中广东有六个大湾区城市入榜，而且头三位分别是深圳、东莞、广州。

去年全国常住人口增量的前十城市，新增人口数量全部突破7万人的门槛。十大名单，依次分别是深圳、东莞、广州、长沙、济南、佛山、中山、惠州、杭州、青岛，当中深圳、东莞、广州、长沙和济南，常住人口增量更是超过10万人。

公开统计资料显示，2025年末深圳全市常住人口总量达到1824.85万人，对比上年末新增25.90万人，这份增量在全国所有大中城市中遥遥领先。

东莞，2025年末全市常住人口1080.04万人，比上年末增加22.96万人，位居增量第二。

广州市去年常住人口1910.10万人，比上年末净增12.30万人——广州已经连续三年保持10万+的人口增量。