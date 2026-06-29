Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国十大人口增长城市出炉 大湾区六市齐入列

即时中国
更新时间：12:59 2026-06-29 HKT
发布时间：12:59 2026-06-29 HKT

国内各地陆续发布2025年的常住人口年度统计资料，去年人口增量十强城市榜单出炉，在大湾区概念加持下，十大当中广东有六个大湾区城市入榜，而且头三位分别是深圳、东莞、广州。

去年全国常住人口增量的前十城市，新增人口数量全部突破7万人的门槛。十大名单，依次分别是深圳、东莞、广州、长沙、济南、佛山、中山、惠州、杭州、青岛，当中深圳、东莞、广州、长沙和济南，常住人口增量更是超过10万人。

公开统计资料显示，2025年末深圳全市常住人口总量达到1824.85万人，对比上年末新增25.90万人，这份增量在全国所有大中城市中遥遥领先。

东莞，2025年末全市常住人口1080.04万人，比上年末增加22.96万人，位居增量第二。

广州市去年常住人口1910.10万人，比上年末净增12.30万人——广州已经连续三年保持10万+的人口增量。

 

最Hit
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
7小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
5小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
17小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
23小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
4小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
3小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:48
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
19小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT