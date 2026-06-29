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法拉利︱昆明4顽童¥360万豪车当滑梯 车身满花痕家长只愿赔¥5000︱有片

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更新时间：12:16 2026-06-29 HKT
发布时间：12:16 2026-06-29 HKT

家长不教社会教。云南昆明有4名顽童，把泊在街上的法拉利跑车当作滑梯玩耍，弄至买入价达360万人民币的豪车满是划痕，不过，车主向涉事顽童家长追讨赔偿时，对方却态度恶劣，几度加码最多也只愿赔五千元，气得车主要追究到底。

网民：一定不要心软

昆明网民「Thunder」28日发片，投诉他以360万人民币买入的红色法拉利跑车，遭4名顽童损毁的情况。

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他指，早前因为出差，将爱车泊在专用的车位，期间车上的CCTV及邻居通知，跑车被4名六、七岁的男童，当作滑梯玩，不断爬上车顶滑落。

据车主发出的CCTV影片可见，事发于5月28日，4名男童持著长竹杆物体走近法拉利停泊的位置后，便分别后车头及车尾，爬上跑车的车顶再滑下或跳下，持续数分钟。

车主知道爱车被糟蹋后赶回检查，发现车身有多处长短不一的划痕，保险杆也出现裂痕。据车主展示拍照取证的划痕最少有14道，主要分布在车顶及车头盖。

车主就事件报警后，孩童的家长在调解时，最初只愿承担数百元赔偿，之后加至1000元，最后才愿意总共赔偿5000元。

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车主批评，涉事的孩童家长毫无诚意解决问题，决定追究责任到底，要对方承担所有维修开支。目前，车主经两次非原厂维修，已支出接近3万元人民币。

网民纷纷支持车主维权，「我求你了一定要全额处罚啊」、「千万不要放过这些熊孩子」、「子不教父之过，家长没做到位，必须全责赔偿」、「说真的，一定不要心软 」、「支持你告，别因为自己有钱就不了了之。你告了我立刻关注你！」、「直接4s店定损呗，不会少要你一分钱」。

 

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