山东男子家中「露鸟」躺平 女邻拍全裸照发业主群遭公审

山东济南有男子在家回归自然玩天体，遭女邻居隔窗拍下，把对方「裸躺」情况发到业主群，抱怨男邻居行为不雅。结果发相的女业主被事主报警追究，群内其他业主及网民也一面倒批评女业主侵犯私隐，有违法之嫌。

网民：手伸的真长

山东济南某屋苑于6月28日，有女业主在窗户，看到对面的男邻居在家全身赤裸，便用手机拍下对方情况，然后发到业主群投诉，指男邻居不应在家全裸又无遮无掩，影响其他邻居及未成年人。

照片发出后，除了露体男邻居主即留言指摘女邻居侵犯私隐及法盲外，其他业主也公审该女邻居，认为她干涉邻居在家的自由外，最不该是把照片发到业主群公开展示，认为应该私下劝止男邻居。

被拍裸照的男邻居表示，已就事件报警追究。

律师：属自我行为 不受约束

广东广播电视台报道指，有律师表示，男子在家里是自我行为，只要不是故意，不受法律约束。女子将其照片发到业主群里，是对男子隐私权的侵害，男子可以要求女子删除照片赔礼道歉，严重的可以要求赔偿损失。

网民也批评发相的女业主，「瞎看啥？管好自己。没事找事」、「即使觉得不妥，可以在群里提个醒，没必要发照片」、「人家在自己家里，管你啥事」、「性别一换，评论过万」、「仅仅管自己男人已经不过瘾了是吧，手伸的真长」。