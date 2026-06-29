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无品游客︱无人机狂追拍摄 初生幼驹爆肺死亡

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更新时间：09:54 2026-06-29 HKT
发布时间：09:54 2026-06-29 HKT

「（无人机）赶着这个小马驹一直拍，马受到惊吓都跑到河里面了，」新疆和静县一名牧民近日在社交媒体称，他的一匹刚出生仅7天的小马因被游客无人机惊扰，在狂奔躲避中「炸肺死亡」。他呼吁游客文明出游，不要用无人机惊扰草原牲畜。事件引发广泛关注，不少网民表示「马宝宝太可怜」，应追溯肇事者法律责任。

出生7天的小马被无人机追致爆肺死亡。抖音
出生7天的小马被无人机追致爆肺死亡。抖音
出生7天的小马被无人机追致爆肺死亡。抖音
出生7天的小马被无人机追致爆肺死亡。抖音

事发上周四（25日），牧民热那提．阿里木江介绍，他接到邻居的紧急提醒，得知有游客操控无人机持续追逐、拍摄马群，期间小马还被追到河里，全身上下都是湿的。他立刻赶往现场，但抵达时小马驹已经倒地不起，他连忙将带回马房照料，但守了一整夜也没能保住小马。

他事后发视频称，草原上的小马、小羊胆子都很小，被无人机追着跑，幼崽根本承受不住剧烈的奔跑。他希望因为这件事能够让大家重视对草原生态的保护，不要乱飞无人机，也不要乱扔垃圾。

 

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