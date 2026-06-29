周杰伦演唱会散场遇暴雨 观众哄抢毛毯玩偶警介入调查︱有片

周杰伦「嘉年华」世界巡回演唱会前晚在北京鸟巢举行，演唱会散场时突遇暴雨，现场大批观众哄抢毛毯、玩偶等演唱会官方周边，目前辖区派出所已开展相关调查工作。

内媒《都市现场》报道，北京前晚突然降雨，大批没有雨伞的演唱会观众在场内寻找可以遮雨的物品。人群聚集到场馆专门存放官方周边物资的区域后，场面迅速失控。现场观众争相取走毛毯、主题玩偶等各类官方周边，储物柜、物料堆放箱被彻底翻空，多个售卖点位物资被一抢而空，现场秩序陷入混乱。

有亲历歌迷透露，最开始大家只是想搜寻免费雨衣应急，不少人随手拿起物品后才发现是付费周边。等到场馆工作人员与安保人员赶到现场处置时，参与哄抢的人群大多已经四散离场。

鸟巢场馆客服回应称，事发后场馆第一时间选择报警处理。奥林匹克公园派出所对记者表示，办案民警已介入本次事件调查，后续情况将根据案件办理进度公示。