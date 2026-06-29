解放军南宁舰、衡阳舰 7月2日至6日访港开放参观

国防部29日公布，解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰组成的海军舰艇编队，将于7月2日至6日，赴香港组织系列开放参观和文化交流活动，让香港澳门同胞更加直观、深入地了解新时代国防和军队建设发展情况。 ​​​​

属052D加长版

据公开资料，南宁舰​​​​，舷号162，是解放军052D型导弹驱逐舰的十七号舰，2021年4月12日入役。

南宁舰是052D加长版的第四艘，满载排水量7500吨，配备H/LJG-346A型有源相控阵雷达；8单元通用垂直发射系统×8；24联装HQ-10导弹发射装置×1；H/PJ-45A型单管130毫米舰炮×1；H/PJ-11型11管30毫米舰炮×1；3联装7424型324毫米鱼雷发射器×2等装备。

南宁舰2023年1月曾与其他舰艇组成联合舰队，到亚丁湾海域执行护航任务。

舷号568的衡阳舰，则是054A型导弹护卫舰的第四艘，2008年6月30日入役。衡阳舰满载排水量4000吨，配备H/LJQ-366型超视距对海搜索雷达；H/LJQ-382型三坐标对空搜索雷达；4联装YJ-83J反舰导弹×2；8单元H/AKJ-16型垂直发射系统×4；H/PJ-26型单管76毫米隐身舰炮；H/PJ-12型7管30毫米舰炮×2等武器系统。

衡阳舰于2009年12月亦曾参加过亚丁湾护航行动。