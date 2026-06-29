南宁舰衡阳舰7.2访港 1.4万张参观门票明早10点起预约

香港回归祖国29周年，国防部宣布，解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰，将于7月2日至6日赴香港组织系列开放参观和文化交流活动，届时停靠驻香港部队昂船洲军港，开放予香港居民参观。



据介绍，本次舰艇开放活动，将通过微信驻香港部队官方公众号「香江砺剑」免费发放参观票1.4万张。有意者须使用香港居民身份证或永久居民身份证，实名预约参观，每人限预约1张。



11岁及以下儿童免票，但须由预约成功的父母或监护人陪同。出于安全考虑，每名成人最多可携带1名11岁及以下儿童。门票预约时间为6月30日至7月2日，每日10时、15时、20时集中预约，约满即止。

南宁舰​​​​（舷号162）是解放军052D型导弹驱逐舰，2021年4月服役，满载排水量7500吨，全长159米，宽18.4米，乘员280人，曾于2023年1月与其他舰艇组成联合舰队，到亚丁湾海域执行护航任务。

衡阳舰（舷号568）是解放军054A型导弹护卫舰，2008年6月服役，满载排水量4000吨，全长134米，宽16米，乘员不多于180人，亦曾参加过亚丁湾护航行动。