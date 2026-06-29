Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南宁舰衡阳舰7.2访港 1.4万张参观门票明早10时起预约｜附预约方法

即时中国
更新时间：20:06 2026-06-29 HKT
发布时间：20:06 2026-06-29 HKT

香港回归祖国29周年，国防部宣布，解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰，将于7月2日至6日赴香港组织系列开放参观和文化交流活动，届时停靠驻香港部队昂船洲军港，开放予香港居民参观。

香港居民可通过微信驻香港部队官方公众号「香江砺剑」，免费提供1.4万张参观门票。（唯一线上预约管道，不收取任何费用）。有意者须使用香港居民身份证或永久居民身份证实名预约每人限预约1张。11岁及以下儿童免票，但须由预约成功的父母或监护人陪同。基于安全考虑，每名成人最多可携带一名11岁及以下儿童。

开放地点

昂船洲军营（九龙昂船洲志昂路海军基地）

时间

7月4日：上午8时半至下午5时半；
7月5日：上午8时半至下午5时半。

报名QR码

南宁舰、衡阳舰访港参观报名QR码
南宁舰、衡阳舰访港参观报名QR码

预约流程

  1. 关注WeChat驻香港部队官方公众号「香江砺剑」
  2. 点击「舰艇开放」
  3. 点击「活动预约」
  4. 选择参观日期和时段
  5. 点击「预约活动门票」
  6. 点击「添加参观者」
  7. 填写姓名、手机号码、证件号码等资讯及填写验证码
  8. 点击「确认预约」。

预约时间

6月30日至7月2日，每日10时、15时、20时；集中预约，约满即止。

注意事项

  • 线上预约成功后，系统将推送预约订单资讯，并生成电子二维码，须妥善保存。
  • 预约成功后，系统不支援更改身分资讯，只可退票重新预约。
  • 参观当日，须在昂船洲军营安检处，凭预约使用的有效身份证件原件和电子二维码兑换纸质参观票，接受身份核验和安全检查后方可入营。

南宁舰​​​​（舷号162）是解放军052D型导弹驱逐舰，2021年4月服役，满载排水量7500吨，全长159米，宽18.4米，乘员280人，曾于2023年1月与其他舰艇组成联合舰队，到亚丁湾海域执行护航任务。

衡阳舰（舷号568）是解放军054A型导弹护卫舰，2008年6月服役，满载排水量4000吨，全长134米，宽16米，乘员不多于180人，亦曾参加过亚丁湾护航行动。

最Hit
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
01:21
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
10小时前
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
8小时前
谭凯琪（左）入禀呈请金牌监制邓特希（中）与女演员吕晶晶（右）破产 。资料图片
谭凯琪入禀呈请金牌监制邓特希与女演员吕晶晶破产
社会
6小时前
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
01:21
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
社会
7小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
10小时前
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
影视圈
4小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
2小时前
非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包
非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包
影视圈
2小时前