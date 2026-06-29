新一轮中外合作办学名单出炉 20重点大学进场聚焦前沿领域

内地高考进入志愿填报阶段，中外合作办学机构成为不少考生的关注点。教育部近日公布新一轮中外合作办学审批名单，新批准设立86个合作办学机构、133个合作办学项目。有分析指，本轮名单明显「提质」，20多间985高校密集入场，联手欧洲名校与港澳地区高校开设脑机接口、数据科学、人工智能等前沿专业，且办学地点从东部沿海城市向湖北、四川等中西部省份延伸。

▍中国组 ▍

一提到出国留学，很多人联想到出境生活、高额学费与文化适应压力。中外合作办学则提供了另一种路径，学生在国内校园即可修读国际课程、获得中外双重文凭。5月25日，教育部公布新一轮中外合作办学审批名单，新批准设立86个合作办学机构、133个合作办学项目，其中本科项目100个、硕士项目28个、博士项目5个。

西北农林科技大学携手新西兰梅西大学成立「梅西学院」。小红书

理大伙拍天津大学合办「深圳未来技术学院」。小红书

理大伙拍天津大学合办「深圳未来技术学院」。小红书@天大集市

批准设立逾200个机构项目

内媒《财经》报道，此次最突出的亮点是多间「985工程」建设高校密集入场，有明显的「提质」信号。具体而言，天津大学与香港理工大学在深圳共建「深圳未来技术学院」，北京理工大学与意大利都灵理工大学联合设立「北理都灵理工学院」，四川大学与新西兰奥克兰大学合作成立「奥克兰学院」，华南理工大学与意大利都灵理工大学共筑「未来人居学院」，西北农林科技大学携手新西兰梅西大学成立「梅西学院」。

除设立实体机构，985高校在项目层面的参与度同样可观。在133个获批项目中，有15个由985高校参与，涉及浙江大学、中国人民大学、中国海洋大学、同济大学等。

值得注意的是，过往中外合作办学多集中于商科专业，而近年随着国内产业结构升级，合作重点已转向前沿硬核理工科。此次985高校新增合作项目中，超过半数聚焦于人工智能、数据科学、智能制作及高端工程等前沿领域。

同时，办学布局不再局限于一线城市。其中，山东以27个（含10间机构、17个项目）的获批量领跑全国，湖北以21个紧随其后，另外北京占16个、江苏占15个、四川占14个。赣州、湛江等非传统高教中心城市亦首次跻身名单，优质教育资源正加速向内陆腹地延伸。

不局限一线城市 山东27个居首

厦门大学经济学院副教授丁长发对《财经》表示，本轮大规模扩容背后存在双重原因。一方面，留学成本攀升与外部环境的复杂多变，提升了学生在本土接受国际化教育的意愿。另一方面，面对就业新常态下的升学压力，中外合作办学也为学生开辟了更为多元的深造通道。

他强调，若要确保中外合作办学真正惠及地方，需严格把关外方师资质量、精准对接市场需求设置专业，以及将学费调整至更具普惠性的区间。