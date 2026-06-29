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四川宜宾5.5级极浅层地震 13人轻伤196人紧急转移︱有片

即时中国
更新时间：08:29 2026-06-29 HKT
发布时间：08:29 2026-06-29 HKT

中国地震台网指，今日（28日）凌晨零时12分，四川宜宾市高县附近发生5.5级地震，震源深度6公里，四川省地震局指，震中位于宜宾市高县沙河镇。据新华社记者从四川省宜宾市抗震救灾指挥部获悉，事件中无人死亡，13人受轻伤，已及时送医诊疗，紧急避险转移和安置196人。

地震发生后，中国地震局迅速启动三级应急响应，四川省地震局立即启动地震应急预案、实施三级应急响应，宜宾市抗震救灾指挥部启动地震三级应急响应。目前，抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。


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新华社报道，震中交通、电力、通信均未中断。沙河镇党委副书记、镇长严强称，有21户房屋开裂，其中3户房屋开裂相对严重，所涉10人已通过投亲靠友就近安置。排查发现约有12处道路落石，已初步清理。

据央视报道，高县县城居民及附近的珙县县城居民表示，地震发生时屋内家具出现明显移位。宜宾市、成都市等地有震感。

 

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