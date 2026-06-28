东风-26︱中远程导弹「裸弹」画面首曝光 「关岛快递」打击范围覆盖第二岛链

解放军火箭军即将于7月1日迎来成立60周年纪念。多款战略导弹透过官方媒体画面陆续高调亮相。近日，「央视」首度公开东风-26中远程弹道导弹之「裸弹」画面。



从公布的画面可见，该型导弹未装载于运输发射筒内，其本体呈军绿色金属壳体，随时处于准备点火发射的竖立状态。整枚导弹主要由三段圆柱形弹身组成，分别为在影片中被刷成白色的弹头段、二级弹体，以及一级助推段；各分段连接处有明显的环形接缝，弹身表面整体平滑，并无任何外置的粗大管线。

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过去，东风-26在公众场合亮相时，大多储藏在运输筒内，并装载于运输-起竖-发射一体车（TEL）上。此次罕见公开其「裸弹」状态，并同步曝光该导弹部队进行道路机动演练的画面，旨在对外展示火箭军强大的常规战略打击与快速反应能力。

最大射程达5000公里

公开资料显示，东风-26于2015年九三抗战胜利70周年大阅兵中首度公开亮相。该型导弹重约20吨，最大射程可达5000公里，打击范围覆盖第二岛链，因而被外界冠以「关岛快递」的称号。

内地军事媒体分析指出，在火箭军的战略武器体系中，东风-26堪称是打击手段最为丰富的头号「多面手」。就射程和威慑力而言，「东风」家族中超越东风-26的虽有东风-31、东风-5及东风-41等洲际核导弹，但该类洲际导弹主要用于战略威慑以平衡大国对峙，相比之下，东风-26则是执行常规战略打击的「顶配」武器。

打击手段最为丰富

东风-26的战斗部采用「双重体制」设计，既可携带核弹头，亦可携带常规弹头。它具备大区域无依托机动发射能力，既能实施快速核反击，也可进行中远程的精确常规打击。此外，东风-26不仅能有效摧毁陆上重要战略目标，更具备攻击航空母舰战斗群等海上大中型移动目标的能力，可压制以关岛为核心的第二岛链美军海空军基地，摧毁预警机、加油机等高价值资产，从而对西太平洋地区的敌方航母编队形成实质威慑。