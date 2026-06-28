浙江公安集体到卡拉OK揾异性陪唱 逾两年官方无通报

近日，有民众向内地媒体爆料，指两年前浙江台州有公安集体前往卡拉OK（内地俗称KTV）聚会，期间公然召来异性陪侍唱歌，当场被当地纪委人员抓获。然而，该宗性质恶劣的违纪事件至今仍未见官方公开通报，随即引发内地网民的强烈关注与质疑。

内地媒体《新黄河》报道，爆料人汤先生透露，2024年4月下旬，温岭市公安局温峤派出所的多名警务人员，在两名副所长的带领下，公然在当地一家KTV内招揽异性陪侍唱歌，期间被前来开展突击检查的温岭市纪委工作人员当场查获。

事发数日后，该派出所的涉事人员及相关领导班子被集体免职，但全数获得保留公职。惟事发至今已逾两年，官方一直未有对外发布任何正式通报。媒体经深入调查后证实爆料内容属实，且上周一（22日），当地一名派出所民警亦在电话中向记者证实该宗丑闻的真实性。

汤先生坦言，自2026年以来，他因自身遭遇不公对待而尝试进行维权，但温峤派出所却多次以「原领导班子已全部调离」为由，拒绝受理其维权诉求。在投诉无门下，他决定向媒体公开此事。汤先生质疑，此事件在温岭当地造成极其恶劣的社会影响，两年来却始终秘而不宣，且当局对涉事警务人员的内部处置明显畸轻，有包庇之嫌。

针对媒体就处分尺度及未作通报的查询，温岭市公安局的相关负责人及分管宣传的工作人员均未有作出正面回应，并拒绝接受电话采访。